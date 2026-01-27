楽天・加治屋蓮投手（３４）が２７日、仙台市内で自主トレを行い、２年連続でのフル回転を期した。昨季は５４試合に登板して、２勝１敗、防御率３・５０と奮闘。楽天加入２年目に向けて「新しい選手も入っているで、自分の居場所をつかむシーズンにしたい」と意気込んだ。今オフは出力アップと、けがをしない体づくりに注力。「まずはけがしない体。一番難しいことですけど、そこがなければ勝負にならない。シーズンを通して