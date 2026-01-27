新型コロナウイルスに感染していたのに、嘘の報告をしたとして、26歳の自衛官が減給処分を受けました。 減給15分の1（1か月）の懲戒処分を受けたのは、西部方面システム通信群の26歳の陸士長です。 健軍駐屯地によりますと、陸士長は2022年、通信関係について教える神奈川県内の自衛隊学校に入る際、入校に必要なPCR検査を受けましたが、陽性反応が出たにもかかわらず、部隊に「陰性」と報告しました。 検査をした業者が陽性結