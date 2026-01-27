ユーチューバー・ラファエルが27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。一般人のSNS利用について“過激”な持論を展開した。ラファエルは「一般人からＸを取り上げて欲しい、言いたい事はお前らのコミュニティとか家庭内で話し合っててくれ、一般人が我々タレント様に意見するなマジで」と持論をポスト。ユーザーからは「寂しいねえ」「貴方も一般人でしょw？」「その一般人からX取り上げたらラファエルのX誰が見るの