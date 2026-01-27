暴力団にみかじめ料を支払ったとして、警視庁は、国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」会長の小畑寛昭容疑者（４０）を東京都暴力団排除条例違反容疑で逮捕し、２７日、鹿児島県・奄美大島から都内に移送した。偽名でホテルに宿泊しており、同庁は各地を転々として身を隠していたとみている。発表によると、小畑容疑者は、ナチュラルが東京・渋谷駅前の繁華街でスカウト行為をすることを容認してもらう対価として、暴