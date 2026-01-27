パレードは、「ちいかわ おかお巾着(2)」を1月下旬より順次カプセルトイで展開する。1回500円。『ちいかわ』の「おかお巾着」は、ふわふわ柔らかな手触りで小物の整理にもぴったりなかわいい巾着。口をぎゅっと絞るとちいかわキャラらしい丸いフォルムに。1月下旬より展開される第2弾は、「うさぎ」「モモンガ」「古本屋」「ラッコ」の4種がラインナップされます。／📢1月カプセルトイ新情報＼#ちいかわおかお巾着?がカプセ