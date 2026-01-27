人気歌手のビリー・アイリッシュ、ケイティ・ペリーらが、トランプ政権によるミネソタ州での移民取り締まり中に、移民税関捜査局（ＩＣＥ）が、抗議デモ中の米国人２人を射殺したことを受けて、国民に対して抗議の声を上げるよう呼びかけた。英紙インディペンデントが２７日、報じた。ケイティは２６日、自身のインスタグラムのフォロワーに対し、それぞれが各州の上院議員に手紙を書いて、国土安全保障省傘下の移民・関税執行