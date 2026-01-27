グラビアアイドルの波崎天結が30日に発売する2nd写真集『丸みの誘惑』(4,180円 A4/128ページ KADOKAWA)の先行カットと発売直前コメントが27日、公開された。波崎天結 2nd写真集『丸みの誘惑』先行カット(C)KADOKAWA(C)NYプロダクションPHOTO/田中智久○発売前から注目を集める2nd写真集『丸みの誘惑』“令和の美脚クイーン”として注目を集め、早稲田大学卒業生としても知られる波崎。2nd写真集『丸みの誘惑』は、「Amazon限