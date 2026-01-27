14歳の少女に現金2万円を渡し、名古屋市内のホテルでみだらな行為に及んだうえ、その様子を撮影したとして、40歳の教師の男が逮捕されました。逮捕されたのは、愛知県江南市に住む教師・石原正悟容疑者(40)です。警察によりますと、石原容疑者は去年3月、SNSで知り合った少女(当時14)が16歳未満だと知りながら、中村区のホテルで現金2万円を渡してみだらな行為をした上、その様子を撮影した疑いが持たれています。去年6月