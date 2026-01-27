陸上・矢田みくに選手(エディオン)が27日、自身のSNSを更新。日本人トップの快走を見せた大阪国際女子マラソンの感想を語りました。矢田選手は25日に行われた同大会で、2時間19分57秒のタイムをマークし4位でフィニッシュ。初マラソンとしては日本最高記録、日本歴代でも6位となる好記録をたたき出しました。「沢山の応援ありがとうございました！とても嬉しくてパワーになり、おかげさまで最後まで楽しく走り切ることができました