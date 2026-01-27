1月27日、衆議院選挙が公示されました。新潟県では5つの選挙区に19人が立候補しました。今回の選挙について県政担当の本間記者が解説します。斎藤キャスター）今回の衆院戦は政権の枠組みが変わり、新党が結成されるなど戦いの構図は大きく変わりましたね。本間記者）はい、まずは各選挙区の構図を見ていきます。こちらはおととし行われた前回の衆院選の構図です。自民党ではいわゆる裏金問題で非公認となった候補者もいまし