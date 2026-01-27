3月でアイドルを卒業することを発表した根本凪さんが、週刊SPA!1月27日号に登場しました。【写真】仕上がった艶ボディの根本凪さんメモリアルな写真集を2月18日に発売する根本さん。マカオで魅せたねもちゃん史上最高に仕上がった艶ボディを発売に先駆けてお届けします。（撮影／鈴木大喜ヘアメイク／伊藤遥香スタイリング／MELON）【根本凪さんプロフィール】 茨城県生まれ。アイドルグループ「虹のコンキスタドール」「でん