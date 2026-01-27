ゆうちょ銀行から届く「満期のお知らせ」。長年、大切に預けてきたお金が区切りを迎える瞬間は、これまでの努力が形になった証。「とりあえずまた定期に入れようかな」と考えるのもいいのですが、実はこのタイミングこそ、その資産に「意味」を持たせる絶好のチャンスです。 ただ漫然と寝かせておくのか、それとも未来の自分を豊かにするために動かすのか。今の自身の状況に合った「お金の活かし方」を考えてみましょう。満期金は