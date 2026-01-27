日本の警察の発表によると、北海道根室市で26日午前に発生した列車とトラックが衝突した事故で、中国人4人が負傷した。在札幌中国総領事館は事故に遭った4人に対して、必要とする保護やサポートを行うとしている。北海道根室市で26日午前、列車とトラックが衝突する事故が発生。地元警察によると、トラックを運転していた男性は病院に搬送後、死亡が確認された。また、列車の乗務員と乗客5人が負傷し、うち乗客4人が病院に運ばれた