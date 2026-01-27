現地時間1月27日、日本の上野動物園で飼育されていたジャイアントパンダの「シャオシャオ（暁暁）」と「レイレイ（蕾蕾）」を載せたトラックが動物園から空港へ向かい、2頭は中国への帰国の途に就きました。「シャオシャオ」と「レイレイ」は2021年に上野動物園で生まれ、2024年9月に中国に返還された「リーリー（中国名：比力）」と「シンシン（中国名：仙女）」の子どもです。「シャオシャオ」と「レイレイ」の姉「シャンシャン