身長203センチの新助っ人右腕レイノルズDeNAの新外国人右腕、ショーン・レイノルズ投手が26日、2月から始まる春季キャンプに向けて来日した。2メートルを超える長身が早くも「デカすぎ」「身長にバグる」「ランディ・ジョンソンかと思った」とファンの話題をさらっている。身長203センチ、体重113キロの体格を誇るレイノルズは、2021年途中まで野手としてプレーし、マイナーで通算35本塁打を放ったという異色の経歴の持ち主。