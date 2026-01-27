タピオカドリンク専門店「Bull Pulu（ブルプル）」は、1月29日（木）から、アニメ『ハイキュー!!』とのコラボレーションアイテムを、全国の店舗およびオンラインショップ「GK Store」で発売する。【写真】世界観たっぷりな「キャンバスポーチ」も！コラボグッズ一覧■購入特典も今回登場するのは、アニメ『ハイキュー!!』の青葉城西高校メンバーたちが、タピオカドリンクや台湾カステラを楽しむ描きおろしイラストを使用した