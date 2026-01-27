福岡県太宰府市が29日から、水道水の圧力を弱めて給水する「減圧給水」を順次行う。同市によると、昨年9月以降、少雨傾向が続き、同市の主要な水源である福岡地区水道企業団関連ダム（筑後川水系）と山神ダムの貯水量が急激に低下しているという。今後も水源の状況が回復する見込みは厳しく、生活への影響が回避できない状況から、市では23日付で節水推進本部を渇水対策本部へ移行していた。減圧給水は水道の圧力を弱めて一