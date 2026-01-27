まだ雪が残るなか色鮮やかな花を咲かせているのは「冬ボタン」です。 庄原市の国営備北丘陵公園で開かれている「冬咲きぼたん展」では、雪や寒さをしのぐわら帽子につつまれた黄色やピンクの花を楽しむことができます。 展示されている１３品種２２株は島根県松江市の農園から取り寄せています。 備北公園管理センター・齋藤義伸さん「和風の感じで障子の間から見えるボタンもぐっときますので、色鮮やかなボタンをぜひ見