原爆投下後に降った「黒い雨」をめぐり、新たに３人が被爆者手帳の交付を求めて追加提訴しました。 広島市と廿日市市に住む８５歳から８７歳の女性３人は、２０２２年に導入された新たな基準でも「黒い雨にあった」と認められなかったことから、これを不服として広島市に被爆者手帳の交付などを求めています。 ２７日の裁判で原告側は「１１疾病のいずれかにかかっていないと被爆者と認定しないとした新たな基準は違法だ」と主張