2026年4月に桜島の8つの小中学校を統合し開校する9年制の義務教育学校「桜島学校」の開校説明会が開かれました。鹿児島出身の俳優・上白石萌音さんが作詞を、作曲家の吉俣良さんが作曲を手掛けた校歌が初披露されました。27日、桜島中学校の体育館で開かれた桜島学校の開校説明会。桜島学校は2026年4月に桜島の8つの小中学校を統合し開校する9年制の義務教育学校です。27日は入学予定の子どもたちやその保護者が集まり、校章