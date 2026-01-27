指名手配されていた男の潜伏先は奄美大島でした。26日夜、国内最大規模の違法スカウトグループ「ナチュラル」のトップが警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、違法スカウトグループ「ナチュラル」のトップ、木山こと小畑𥶡昭容疑者(40)です。小畑容疑者は2023年、東京・渋谷区でスカウト行為をするために暴力団組員に現金を渡した疑いで、指名手配されていました。警視庁は1月21日に「非常に悪質性