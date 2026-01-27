熊本県の郡部にある高森町で、卒業間近の高校3年生を南阿蘇鉄道に招待する、恒例の「卒業列車」が運行されました。 【写真を見る】高校生活の思い出乗せて『卒業列車』出発進行！町を離れても「今日のことを思い出したい」熊本・高森町 生徒たち「せーの、発車ー！」 卒業後に進学や就職で町を離れる生徒が多いことから、思い出を作ってもらおうと、高森高校の3年生を招待して毎年運行しているものです。 列車