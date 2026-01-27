集会で発言する弁護団共同代表の徳田靖之弁護士＝27日午後、熊本市ハンセン病とされた男性が隔離先の特別法廷で死刑判決を受け、1962年に執行された「菊池事件」の第4次再審請求審は28日、熊本地裁が可否の決定を出す。決定を前に支援者らによる集会が27日、熊本市で開かれ、弁護団は「憲法違反の審理での死刑判決をこのままにしていいのか」と呼びかけた。再審請求審で弁護団は、裁判手続きは違憲で再審開始理由になると主張