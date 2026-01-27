参政党の神谷代表は２７日のＮＨＫ番組で、衆院選後の首相指名選挙で、高市首相に投票することもあるのかを問われ、「可能性として十分ある」と述べた。協力の前提として「我が党が掲げる政策を一緒にやっていく合意がたくさん取れるのであれば」とも語った。