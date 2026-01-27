居座り寒波により、北海道・札幌市では積雪が1m超え。災害級の大雪となり交通網がまひしています。混乱は27日も続いていました。新千歳空港へ向かうバス乗り場には100人以上の人が列を作っていました。1週間続いた“居座り寒波”。災害級の大雪となった地域では、ピークが過ぎても混乱が続いています。1月23日、北海道・旭川市のスキー場で中国人の男性が遭難。男性は「スノーボードで道に迷った。コース外に出てしまい降りられな