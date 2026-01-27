ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 指定薬物のエトミデートを使用したか 広島・羽月隆太郎を逮捕 社会問題 デート 薬物 ゾンビ 電子たばこ 広島県 医療 厚生労働省 スポーツ報知 指定薬物のエトミデートを使用したか 広島・羽月隆太郎を逮捕 2026年1月27日 19時42分 リンクをコピーする 広島県警は２７日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで、広島・羽月隆太郎内野手（２５）を逮捕した。「使った覚えはありません」と容疑を否認している。逮捕容疑は２０２５年１２月１６日ごろ、国内でエトミデート若干量を使用した疑い。◆エトミデートとはもともとは鎮静剤や麻酔導入薬などとして使用される、国内未承認の医薬品成分。海外での使用用途とは別に、電子たばこ向けに違法 記事を読む おすすめ記事 阪神・前川右京 家族の力で苦手克服 兄サポートの自主トレで内角球を！母の手料理で野菜にも挑戦中 2026年1月22日 5時1分 【薬屋のひとりごと】四季ビジュアル1月は椿の小道を猫猫と梅梅がお散歩！ 2026年1月22日 12時0分 客「こんなドライヤー置いてアホか」…公衆浴場、クレーム対応で有料化 賛否両論「全然OK」「客足が遠のく」「善意のサービスなのに」 2026年1月27日 6時50分 「左腰が痛む」原因はご存知ですか？【医師解説】 2026年1月26日 0時0分 「空咳」が続く・空咳が止まらない原因はご存知ですか？【医師解説】 2026年1月23日 23時0分