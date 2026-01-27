広島県警は２７日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで、広島・羽月隆太郎内野手（２５）を逮捕した。「使った覚えはありません」と容疑を否認している。逮捕容疑は２０２５年１２月１６日ごろ、国内でエトミデート若干量を使用した疑い。◆エトミデートとはもともとは鎮静剤や麻酔導入薬などとして使用される、国内未承認の医薬品成分。海外での使用用途とは別に、電子たばこ向けに違法