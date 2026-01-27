２２日に肺炎のため亡くなった将棋棋士・加藤一二三さん（享年８６）の通夜が２７日、東京・千代田区の「カトリック麹町聖イグナチオ教会」で行われた。喪主は長男の順一さん。告別式は２８日午後１時３０分から同所で行われる。