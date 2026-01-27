製造業を中心とする人材派遣・人材紹介事業を展開するUTグループは、1月21日から23日まで東京ビッグサイトで開催された「製造業 人手不足対策EXPO」に出展した。そのブース内で、グループ会社のUTエイムは、自動車工場の未経験者が早期に職場へ適応するための教育手法として、VRを活用した研修コンテンツ「モーターVR」を紹介。実際の現場に近い環境で作業手順を事前にシミュレーションすることで、安全かつ効率的にスキルを習得で