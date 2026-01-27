【モデルプレス＝2026/01/27】DMM TVの新サービス「DMMショート」にて配信中の縦型ショートドラマ「センプラ 相方が親友で時どき恋人」（全30話）。俳優の石川悠人、元之介のラブシーンに反響が寄せられている。＜※1話〜6話のネタバレあり＞【写真】注目のイケメン俳優2人のBLラブシーン◆「センプラ 相方が親友で時どき恋人」本作は、DMMグループのデジタルコミック出版社「CLLENN」発行の「センプラ 相方が親友で時どき恋人」（