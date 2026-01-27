東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気メモです。去年の秋から雨が少なく、福岡県内のダムの貯水量が減っている状況です。そこで、今回のお天気メモはこちらです。『記録的な少雨解消の見通しは？』 まず、どれほど雨が少なくなっているのか。こちらは26日までの過去90日間に降った雨の量を平年と比べて色で示したものです。関東から西の太平洋側を中心に黄色やオレンジ色に。九州北部はさらに雨量が少なく茶色に塗られて