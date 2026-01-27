１４日、油圧シリンダーメーカーの湖南特力液圧で、大型シリンダーを製造する従業員。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社北京1月27日】中国国家統計局が27日発表した全国の一定規模（主要業務の年間売上高2千万元、1元＝約22円）以上の工業企業の2025年の利益額は前年比0.6％増の7兆3982億元（1元＝約22円）だった。