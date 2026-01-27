占いサイトで1000万円課金した人も。今、高齢者を中心にスピリチュアル被害の相談が相次いでいます。「はじめは無料なんですよね、そのうちだんだん有料になってきて」と話すのは、スピリチュアルサイトでの被害を訴える70代の女性、Aさん。被害を相談したAさん：（5年前）夫が病気になって病院から帰れなくなったりして、寂しさもあったんでしょうかね。Aさんは最初の無料期間中にサイトに登録。鑑定士を名乗る人物から「金銭運命