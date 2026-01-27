大分県大分市の大分大学附属中学校で全校生徒の2割ほどにあたるおよそ90人の生徒がインフルエンザに感染していることが判明し、27日から学校閉鎖となっています。 大分大学附属中学校 大分大学附属中学校によりますと、生徒の間でインフルエンザの感染が広がり、26日時点で1つの学年が学年閉鎖、2つのクラスが学級閉鎖となっていました。 そして、27日感染している生徒がおよそ90人に上ったことがわかったという