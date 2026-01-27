双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが上野動物園を出て成田空港に到着しました。まもなく中国に向け、飛行機で出国します。先ほど、上野動物園がシャオシャオとレイレイをトラックに載せる最新の映像を公開しました。上野動物園を出発する直前まで、飼育員が大好きなニンジンや竹をあげていました。そして、2頭を載せたトラックは成田空港へと出発しました。午後2時半過ぎに2頭は成田空港に到着。まもなく出国し、2