近畿大学と株式会社エクセディは、共同開発を進めてきた超高層大気専用X線カメラ「SUIM（スイム）」が完成し、アメリカのAegis Aerospace社への引き渡しが完了したことを発表しました。（※近畿大学は1月21日、エクセディは同23日に発表）SUIMは2026年中に打ち上げられ、国際宇宙ステーション（ISS）の船外プラットフォーム「STP-H10」に搭載され、約6か月間の観測ミッションを行う予定です。【▲ 超高層大気専用X線カメラ「SUIM」