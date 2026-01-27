ロック界のレジェンド、ニール・ヤング（80）が27日までに、公式サイトを更新。デンマーク自治領グリーンランドの人々に向け、自身の全楽曲やライブ映像などへのアクセスを無料で提供すると発表した。グリーンランドをめぐっては、トランプ米大統領が領有権獲得を目指す姿勢を示し、波紋を呼んでいる。そうした中、トランプ大米統領を度々批判してきたヤングは、「グリーンランドの友人の皆様へ、neilyoung archives.comの1年間無