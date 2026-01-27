1月26日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、不仲コンビとして知られるさや香の衝撃エピソードが語られた。【映像】エルフ荒川が目撃！さや香のガチ喧嘩この日は、芸人たちが披露するエピソードのうち、ひとつしかない「本当の話」を上田晋也が当てる新企画「上田を騙せたら1万円！フェイクニュース選手権」を開催。上田が正解すれば勝利、外せば上田が芸人たちに1万円をわたすというルールだ。最初のテーマ「不思議な出来事」