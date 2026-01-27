スペインサッカー連盟(REFE)のラファエル・ラザン会長は27日、2030年のW杯決勝がスペイン国内で開催されることを明らかにした。同大会はスペイン、ポルトガル、モロッコの3か国共催。現地大手紙『マルカ』によると、モロッコも開催地に立候補していたという。スペインにとっては1982年大会以来、48年ぶり2度目のW杯開催。当時の決勝戦はレアル・マドリーの本拠地サンティアゴ・ベルナベウで開催され、イタリアが西ドイツを3-1