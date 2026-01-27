岐阜県岐南町の名鉄名古屋本線の踏切で27日午後4時半前、人が列車にはねられ死亡しました。警察や消防によりますと、27日午後4時20分ごろ、岐阜県岐南町の名鉄名古屋本線の踏切で人が列車にはねられ、その場で死亡が確認されました。当時列車内にいた乗員・乗客およそ70人にケガはないということです。この事故の影響で、新木曽川駅から名鉄岐阜駅の間で一時運転を見合わせました。警察によりますと、死亡したのは男性だ