競泳元五輪メダリストの入江陵介（36）が1月24日、自身のInstagramを更新し、36歳の誕生日を迎えたことを報告した。投稿ではバースデーケーキを手にした写真を公開し、「36歳になりました！」と節目の日を迎えた喜びをつづっている。 【画像】池江璃花子「あんまり言いたくないけど」世界水泳準決勝後にインスタで胸中吐露 写真には、火が灯ったキャンドルがのったバースデーケーキを