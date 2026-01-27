これからの気象情報です。 28日(水)は、各地雪で降り方の強まるところもありそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸の地域に強風・波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。 ◆1月28日(水)天気 ・上越地方 山沿いでは、新たに雪が積もるでしょう。 平地は降雪があまり強くならないものの、引き続き落雪やなだれに注意が必要です。 ・中越地方 沿岸部は、朝から日中は弱い