※2月13日、東証スタンダード市場に上場予定のＴＯブックス [東証Ｓ]は27日、仮条件を発表した。 ●ＴＯブックス 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：2月13日 事業内容：ライトノベル及びコミックを中心とした企画・ 編集及びアニメ、舞台、グッズ展開を担うコン テンツプロデュース事業 仮条件：3810円～3910円 想定発行価格：3810円