新潟大学医歯学総合病院が、小児医療の専門施設を設置することになり、27日 知事に報告しました。 新潟大学医歯学総合病院は、2028年をめどに院内に『小児専門医療施設』を開設します。県立がんセンター新潟病院が担ってきた小児がんの医療機能を新潟大学に集約。医師の経験を蓄積するとともに、小児集中医療の人員を増やして24時間手厚く対応できる体制を整えます。 ■新潟大学医歯学総合病院 菊池利明病院長 「少子