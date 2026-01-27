消費税減税を含めた物価高対策や社会保障政策への取り組みなどを争点とする衆議院選挙がきょう公示されました。県内、3つの選挙区にはあわせて10人が立候補しました。【山口1区（山口市・宇部市・防府市）】立候補したのは届け出順に参政党の新人・山粼珠江候補国民民主党の新人・野田陽志候補自民党の前職・高村正大候補の3人です。○参政党の山粼候補は、県庁近くの交差点で第一声を上げました。（山粼候補）