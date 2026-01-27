衆議院議員選挙が公示され、「12日間」の選挙戦が始まりました。 【写真を見る】衆議院選挙 熊本1区・2区・3区・4区立候補者14人の第一声 熊本の4つの選挙区には、合わせて14人が立候補しました。 熊本1区 熊本市中央区・東区・北区が選挙区の熊本1区には、3人が立候補しています。 参政党・新人の山口誠太郎候補（36）は、消費税の廃止を主張し、中小企業や個人事業主の税負担の抑制を訴えています。 参政・新人 山口誠太