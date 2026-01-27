広島の羽月隆太郎容疑者広島県警は27日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いでプロ野球広島東洋カープの選手羽月隆太郎容疑者（25）＝広島市中区＝を逮捕した。「使った覚えはありません」と容疑を否認している。逮捕容疑は2025年12月16日ごろ、国内でエトミデート若干量を使用した疑い。羽月容疑者は、鹿児島・神村学園高からドラフト7位で2019年に広島に入団。プロ7年目の昨季は代走の切