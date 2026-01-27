お笑いコンビ「ロザン」が２７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。２３日に放送されたＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」で放送された内容に言及した。同番組の放送をめぐっては、小学６年生の長男が５人の兄妹を世話する姿が放送された。これに対してネット上では「育児放棄」などと家族への批判が飛び交って炎上。２６日には同局が２度目の声明を発表。改めて番組内容は編集・構成上の演出によるものだと説明した。