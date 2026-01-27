aikoの47thシングル「Cry High Fly」。オフィシャルインタビューにて「音楽の中でいろんなことに挑戦したくなる気持ちが強くなっているんですけど、それがちゃんと詰め込めた作品」だという。グルーヴィーなサウンドが特徴の表題曲「Cry High Fly」、ロマンチックな仕上がりの「大切だった人」、リズムが象徴的で自然と乗ってしまう「消しゴム」が収録されており、そのどれもが“身近でどこか知っている感情”をaiko節で描写してい