末端価格1億5000万円相当の麻薬のコカインをプロテインの袋に隠して密輸入しようとしたとして、ブラジル国籍の男が告発されました。 関税法違反の疑いで津地検に告発されたのは、ブラジル国籍で三重県津市に住む会社役員のダテ・ミヤヒラ・ジュリオ・エンリケ容疑者(50)です。 名古屋税関四日市税関支署によりますと、ダテ容疑者は去年10月と11月、他の者と共謀し、麻薬であるコカインおよそ6kg(末端価格約1億5000万円