メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の東三河地方に水を供給する豊川用水で、節水対策が28日からさらに強化されます。 雨不足による豊川用水の節水対策は去年8月から続いていて、1月15日にも節水率が引き上げられていました。 愛知県によりますと、水源の宇連ダムや大島ダム、調整池を合わせた貯水率は27日午前0時時点で20.4％になっていて、節水率を28日からさらに引き上げることが決まりました。 節水率は農業用水・